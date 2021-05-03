في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.. قمر رمضان بالقرب من زحل والمشتري مساء اليوم

توقعت الجمعية الفلكية بجدة ظهور قمر رمضان في سماء المنطقة العربية مساء اليوم (الإثنين)، في حالة التربيع الأخير، مقترنًا بكوكب زُحَل بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر لحظة التربيع الأخير، يكون قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض، وسيكون بالقرب منهما كوكب المشتري البرّاق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي مُشاهد بسهولة بالعين المجردة.
وأشار إلى أن القمر سوف يصل إلى أعلى نقطة بقبة السماء بالتزامن مع شروق شمس الثلاثاء مع خلفية السماء الزرقاء، وسيبقى مشاهدا إلى أن يغرب بعد الظهر . وفق “أخبار 24”.
وبيّن أبو زاهرة أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويُرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس، استعدادًا لوقوعه في الاقتران لشهر شوال 1442 .