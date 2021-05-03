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أخبار محلية > في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.. قمر رمضان بالقرب من زحل والمشتري مساء اليوم
03/05/2021   12:43 م

في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.. قمر رمضان بالقرب من زحل والمشتري مساء اليوم

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توقعت الجمعية الفلكية بجدة ظهور قمر رمضان في سماء المنطقة العربية مساء اليوم (‏الإثنين)، في حالة التربيع الأخير، مقترنًا بكوكب زُحَل بعد منتصف الليل ‏بتوقيت المملكة.‏

وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ‏القمر لحظة التربيع الأخير، يكون قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول ‏الأرض، وسيكون بالقرب منهما كوكب المشتري البرّاق وجميعها ‏ستكون منتظمة في مثلث سماوي مُشاهد بسهولة بالعين المجردة.‏

وأشار إلى أن القمر سوف يصل إلى أعلى نقطة بقبة السماء ‏بالتزامن مع شروق شمس الثلاثاء مع خلفية السماء الزرقاء، ‏وسيبقى مشاهدا إلى أن يغرب بعد الظهر‎ . وفق “أخبار 24”.‎

وبيّن أبو زاهرة أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين ‏القمر والشمس في السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال ‏نهاية الشهر، ويُرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس، استعدادًا ‏لوقوعه في الاقتران لشهر شوال 1442‏‎ .‎

في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.. قمر رمضان بالقرب من زحل والمشتري مساء اليوم

أخبار محلية
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