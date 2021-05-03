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أخبار محلية > قانونية تحذر من الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع دون قراءتها
03/05/2021   12:42 م

قانونية تحذر من الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع دون قراءتها

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حذرت قانونية من الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع الإلكترونية دون قراءتها، مؤكدةً أن ذلك خطأ كبير، وقد يعرض المستخدم لإشكاليات أو أضرار فادحة.

وقالت الدكتورة وحي فاروق لقمان، إن الاتفاقية أو شروط الاستخدام التي تعرضها المواقع والتطبيقات على المستخدمين عند بدء الاستخدام أو طلب منتج؛ قد تتضمن بنودًا غير معتادة وتتفاجأ بها في موقف ما، وتسبب لك خسائر ولا تستطيع شكوى التطبيق؛ لأنك وافقت على البنود في بادئ الأمر.

وأشارت أستاذة القانون بجامعة الملك عبدالعزيز، خلال مقابلة مع برنامج “الليوان” المذاع على “روتانا خليجية”، إلى أن الاتفاقية قد تتضمن بنداً ينص على عدم مسؤولية المتجر حال عدم مطابقة مواصفات البضاعة المتسلمة للمطلوب. وفق “أخبار 24”.

ودعت لقمان المستخدمين إلى قراءة بنود العقد كافة جيدًا، وحال لم تستوعب بنداً معينًا يجب أن تتوقف وتسأل عن معنى هذا البند، لأنك قد لا تتمكن من المطالبة بحقك لاحقًا بسبب هذا البند.

قانونية تحذر من الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع دون قراءتها

أخبار محلية
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