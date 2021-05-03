نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، صورًا في أزمنة مختلفة لملعب الملز العريق، والذي يعرف باسم استاد الأمير فيصل بن فهد.
وأظهرت الصور الفارق في التطور، والذي انعكس من خلال ظهور الملعب والشوارع المحيطة التي تتسم بروح العصر، بعد أن كانت أراضي صحراوية.
وتأسس الملعب الذي يتسع لأكثر من 22 ألف متفرج عام 1969، وهو أول استاد رياضي دولي في مدينة الرياض، كما أنه ظل الأكبر بالعاصمة حتى تم بناء استاد الملك فهد الدولي عام 1988 على طراز ومواصفات عالمية.
واستضاف ملعب الأمير فيصل بن فهد العديد من المناسبات، أبرزها كأس الخليج العربي مرتين في عامي 1972 و2014، ونهائي كأس الملك، ونهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وفق “أخبار 24”.