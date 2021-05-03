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أخبار محلية > العدل: إنجاز 38 ألف عملية توثيقية خلال شهر.. وأكثر من 158 ألف عملية منذ بداية 2021
03/05/2021   6:58 م

العدل: إنجاز 38 ألف عملية توثيقية خلال شهر.. وأكثر من 158 ألف عملية منذ بداية 2021

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قالت وزارة العدل إن الموثقين والموثقات نفذوا أكثر من 38 ألف عملية توثيقية خلال شهر أبريل الماضي، وأكثر من 158 ألف عملية توثيقية منذ بداية عام 2021م عبر خدمة الموثق.

وأكدت الوزارة لـ”أخبار24″، أن عمليات الإفراغ العقاري خلال شهر أبريل، بلغت أكثر من 11 ألف عملية، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك، وفك الرهن والإقرارات المالية ثم فسخ الوكالات وأخيراً عقود الشركات.

وأوضحت أن النصيب الأكبر لعمليات التوثيق منذ بداية عام 2021، للإفراغ العقاري بأكثر من 120 ألف عملية، وتهدف الخدمة إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير عن طريق 2200 موثق وموثقة.

يذكر أن خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة “ثقة” بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

العدل: إنجاز 38 ألف عملية توثيقية خلال شهر.. وأكثر من 158 ألف عملية منذ بداية 2021

أخبار محلية
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