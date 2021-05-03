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أخبار محلية > سفارة المملكة في الفلبين توجه تنبيهاً للمواطنين بعد اعتماد سريان رفع تعليق السفر للخارج
03/05/2021   6:58 م

سفارة المملكة في الفلبين توجه تنبيهاً للمواطنين بعد اعتماد سريان رفع تعليق السفر للخارج

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وجهت سفارة المملكة في مانيلا، تنبيهاً للمواطنين بشأن استقبال الفلبين للأجانب بغرض السياحة، وذلك بعد رفع تعليق السفر للخارج في 17 مايو الجاري.

وأكدت السفارة أن الفلبين لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي بسبب البروتوكول الصحي المتبع لمكافحة جائحة “كورونا”، مبينة أنه في حال وجود تحديث سيتم الإعلان في حينه.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس (الأحد)، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021، وذلك لعدد من الفئات. وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في الفلبين توجه تنبيهاً للمواطنين بعد اعتماد سريان رفع تعليق السفر للخارج

أخبار محلية
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