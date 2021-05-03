هيئة الأزياء تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي

أطلقت هيئة الأزياء، اليوم (الإثنين)، موقعها الإلكتروني الرسمي، ليكون نافذة اتصالها بمنسوبي القطاع من المصممين والمستثمرين والمبدعين في مختلف تخصصات صناعة الأزياء، وعموم الزوّار والمستفيدين داخل المملكة وخارجها.
وتقدم الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، تعريفاً عن استراتيجيتها لتطوير الأزياء في المملكة، ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها للارتقاء بهذه الصناعة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى رسالتها تجاه قطاع الأزياء والمنتسبين إليه، ومبادراتها وفعالياتها.
وكانت هيئة الأزياء قد تأسست في فبراير عام 2020م، ضمن 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، ويرتكز دورها في النهوض بصناعة الأزياء في المملكة، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ودعم وتمكين المواهب والخبرات والكفاءات المحلية، بالإضافة إلى عملها على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني من خلال الأزياء. وفق “أخبار 24”.