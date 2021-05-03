تعليم الرياض يعلن شروط وضوابط حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن إجراءات حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي 1442 هـ للبنين والبنات، وفقا لعدد من الآليات والضوابط، بهدف تنظيم واستقرار الميدان، ولتحقيق رغبات القيادات في التنقل بين مكاتب التعليم.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن ضوابط حركة نقل القيادات المدرسية، تتمثل في نقل من أمضى 6 سنوات في مدرسته الحكومية من القيادات المدرسية (للبنين)، مبينًا أن لجنة القيادات المدرسية يحق لها استثناء من تراه للمصلحة التعليمية، مشيرا إلى أنه من يرغب في النقل من القيادات المدرسية (للبنين والبنات) يشترط أن يكون مضى عامان على مباشرته في مدرسته الحالية.
وأضاف أن حركة النقل متاحة على بوابة الرياض التعليمية لإدخال الرغبات، وتستمر حتى إغلاق النظام يوم الخميس الثامن من شهر شوال المقبل، مؤكدا أنه لن يتم نقل جميع القيادات المدرسية من مدرسة واحدة إلا إذا قررت اللجنة مناسبة ذلك، وفي حال مفاضلة النقل بين المكلفين أو المكلفات بالوكالة في مدرسة واحدة، فسيتم نقل أقدمهم مباشرة في المدرسة بالوكالة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن من يرغب في النقل من القيادات المدرسية ولا تنطبق عليه شروط النقل، فترفع أوراقه إلى لجنة القيادات المدرسية خلال فترة التقديم لدراسة إمكانية دخوله الحركة، وفي حال عدم تسجيل القيادات الملزمة بالنقل رغباتهم في النظام، فإن للجنة القيادات المدرسية توجيههم حسب الاحتياج، لافتا أن معايير المفاضلة في حركة النقل ستكون من خلال عام المباشرة بالقيادة المدرسية (القائد ثم الوكيل)، وعام المباشرة كمعلم، وآخر أداء وظيفي.