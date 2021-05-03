فاجأ كابتن طائرة رحلة العودة من جازان للدمام إحدى راكبات الرحلة، بالمباركة لها جواً بعد تخرجها من كلية الطب والجراحة بجامعة جازان، قائلا: “نفخر فيكم يا بنات الوطن.. والله يعز بلدنا وحكومتنا”.
وأكدت الدكتورة عائشة الحليبي لـ”أخبار24″، أن المباركة كانت عفوية وجاءت من الكابتن بعد التنسيق مع أشقائي، مبينة أن هذه اللفتة التي شاركوني بها من هم على متن الطائرة أسعدتني وأشعرتني بمسؤولية أكبر تجاه الوطن.
وأضافت أنها تركت مدينتها الدمام، وقضت ست سنوات بجازان لدراسة الطب، هي وأشقاؤها الذين يدرسون الطب أيضا بجامعة جازان، موضحة أن دراستهم للطب هي أمنية وتحققت بفضل من الله وتوفيقه.