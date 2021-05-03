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اخبار رياضية > الأهلي يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي
03/05/2021   11:11 م

الأهلي يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

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أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، اعتماد القائمتين النهائيتين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الجمعية العمومية بعد رفض الطعون المقدمة.

وجاءت القائمة الأولى على النحو التالي:
زياد بن يوسف اليوسف مرشح الرئاسة، ومعه 6 أعضاء وهم فهر بن حسن محمد طيب، سليمان الجميعي، ماوية بنت عبدالكريم خفاجي، رأفت بن عبد الرحمن سمان، محمد بن أديب قطب، خالد بن أحمد الغامدي”. وفق “أخبار 24”.

وجاءت القائمة الثانية على النحو التالي:
ماجد النفيعي مرشح الرئاسة ومعه 4 أعضاء وهم بندر بن علي الدعجاني، محمد بن أحمد الديني، مازن ضيف الله، رائد بن محفوظ آل زومة.

الأهلي يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

اخبار رياضية
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