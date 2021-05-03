الثلاثي الأجنبي يعود لتدريبات الأهلي

كشفت مصادر، عن عودة الثلاثي المحترف بصفوف النادي الأهلي، الصربي ليوبومير فيجسا والبرازيلي لوكاس ليما والسنغالي مباي نيانج، للمشاركة بتدريبات الفريق.
ويعود الثلاثي الأجنبي لتدريبات الأهلي وفقاً لـ”الرياضية” بعد استبعادهم الفترة الماضية بسبب عدم تسجيلهم في القائمة الآسيوية.
وودع النادي الأهلي دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، بعدما كان قريبا من حسم بطاقة التأهل لثمن نهائي المسابقة.
ويلتقي الأهلي أمام التعاون يوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.