مصمم أزياء بلجيكي يُوضح تجربة العيش في المملكة.. وهذه أماكنه المفضلة

استعرض مصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بوفيز، تجربة إقامته في المملكة منذ عشر سنوات وانطباعاته التي تغيرت بمجرد الوصول إليها.
وأوضح خلال برنامج “تجربة فريدة” على قناة SBC، أنه كان يعلم الكثير عن الثقافة السعودية قبل المجيء إليها، مشيرًا إلى أن منزله يحتوي على أكثر من 120 كتابًا عن الثقافة العربية بشكل عام.
وذكر أن المملكة بلد آمن للعيش، وأنه في كثير من الأحيان ينسى إغلاق باب بيته ويظل مفتوحًا طوال الليل دون حدوث أي مشكلة.
وأضاف أن تصميم الأزياء في السعودية قد شهد تطورًا ملحوظًا، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من المصممين السعوديين، مؤكدًا أنهم استخدموا ثقافتهم وهويتهم لدمجها مع التصاميم بشكل جميل.
وبشأن السياحة في المملكة، قال بوفيز إنه يحب الذهاب دومًا بعد العمل إلى الحي التاريخي في جدة، خاصة وأنه مكان مناسب لتفقد التحف والتسوق والاسترخاء في المقاهي، مشيرًا إلى أن متاجر هذا الحي تذكره بالسوق الحرة في نيويورك وباريس. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن السياحة في المملكة قد شهدت تطورًا كبيرًا في ظل رؤية 2030، سواء من حيث سهولة إيجاد مرشد سياحي وزيادة عدد الفنادق وتوفير البنية التحتية السياحية بشكل أكبر، موضحًا أنه ينصح من يريد زيارة السعودية من أجل السياحة الذهاب إلى نجران ووادي لجب وجبال فيفا.
#تجربة_فريدة | كريستوف بوفيز : أحب الذهاب بعد العمل إلى الحي التاريخي في #جدة الذي يسمى “البلد” لتفقد بعض التحف والتسوق والاسترخاء في بعض المقاهي الجميلة كما أن متاجرها تذكرني بالسوق الحرة في #نيويورك و #باريس.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/wDwe3yIVf6
— SBC channel (@SBC_Channel) May 3, 2021
#تجربة_فريدة | كريستوف بوفيز : تطور تصميم الأزياء في #السعودية بشكل ملحوظ كما برز العديد من المصممين السعوديين الذين استخدموا ثقافتهم وهويتهم لدمجها مع التصاميم بشكل جميل.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/iRwHK0JaGy
— SBC channel (@SBC_Channel) May 3, 2021
#تجربة_فريدة | كريستوف بوفيز – مصمم أزياء من #بلجيكا مقيم في #السعودية منذ عشر سنوات يحكي لنا عن تجربة إقامته الفريدة في المملكة و انطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/yJk6hhzPRK
— SBC channel (@SBC_Channel) May 3, 2021
#تجربة_فريدة | كريستوف بوفيز : #السعودية بلد آمن للعيش فكثيرا من الأحيان لا أغلق باب منزلي ويظل مفتوحا طوال الليل.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/AJyt43XbZW
— SBC channel (@SBC_Channel) May 3, 2021