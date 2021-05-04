نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصمم أزياء بلجيكي يُوضح تجربة العيش في المملكة.. وهذه أماكنه المفضلة
04/05/2021   4:29 ص

مصمم أزياء بلجيكي يُوضح تجربة العيش في المملكة.. وهذه أماكنه المفضلة

+ = -
625

استعرض مصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بوفيز، تجربة إقامته في المملكة منذ عشر سنوات وانطباعاته التي تغيرت بمجرد الوصول إليها.

وأوضح خلال برنامج “تجربة فريدة” على قناة SBC، أنه كان يعلم الكثير عن الثقافة السعودية قبل المجيء إليها، مشيرًا إلى أن منزله يحتوي على أكثر من 120 كتابًا عن الثقافة العربية بشكل عام.

وذكر أن المملكة بلد آمن للعيش، وأنه في كثير من الأحيان ينسى إغلاق باب بيته ويظل مفتوحًا طوال الليل دون حدوث أي مشكلة.

وأضاف أن تصميم الأزياء في السعودية قد شهد تطورًا ملحوظًا، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من المصممين السعوديين، مؤكدًا أنهم استخدموا ثقافتهم وهويتهم لدمجها مع التصاميم بشكل جميل.

وبشأن السياحة في المملكة، قال بوفيز إنه يحب الذهاب دومًا بعد العمل إلى الحي التاريخي في جدة، خاصة وأنه مكان مناسب لتفقد التحف والتسوق والاسترخاء في المقاهي، مشيرًا إلى أن متاجر هذا الحي تذكره بالسوق الحرة في نيويورك وباريس. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن السياحة في المملكة قد شهدت تطورًا كبيرًا في ظل رؤية 2030، سواء من حيث سهولة إيجاد مرشد سياحي وزيادة عدد الفنادق وتوفير البنية التحتية السياحية بشكل أكبر، موضحًا أنه ينصح من يريد زيارة السعودية من أجل السياحة الذهاب إلى نجران ووادي لجب وجبال فيفا.

مصمم أزياء بلجيكي يُوضح تجربة العيش في المملكة.. وهذه أماكنه المفضلة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885151454.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.