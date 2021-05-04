رسميًا.. الهلال يعلن تشكيل الجهاز الفني المساعد للمدرب الجديد “مورايس”

أعلن نادي الهلال، رسميًا، تشكيل الجهاز الفني المساعد للمدير الفني الجديد خوسيه مورايس، الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وقال “الهلال” في بيان له، إن الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي مورايس، ضم البرتغالي ديماس مانويل ماركيز مساعدًا أولا، والسعودي عبداللطيف الحسيني مساعدا ثانيا.
وأشار الهلال، إلى أن الجهاز الفني ضم أيضًا البرتغالي جواو بيدرو غريلو مدربا للياقة، والسعودي عبدالعزيز الدوسري مساعدا لمدرب اللياقة، ومدرب الحراس البرتغالي باولو جورجي دا سليفا، إضافة إلى المحللين التقنيين جواو فيليبي بوافينتورا”و طارق نهور. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال، قد أعلن مساء الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورايس، لقيادة الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للبرازيلي ميكالي.