النصر يقدم شكوى ضد نجمه السابق بسبب تصريحات مسيئة

كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، رفعت شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ضد أحد لاعبيه السابقين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ” إن إدارة النادي قدمت شكوى بسبب تصريحات أدلى بها اللاعب فضائياً قبل يومين، قال فيها إن انضمامه لنادي النصر قبل نحو 10 مواسم كان بطريقة غير نظامية، وإن خروجه من النادي أيضاً جاء بطريقة غير احترافية.
وأشارت المصادر، إلى أن الشكوى تضمنت جميع ما صرح به اللاعب وإشارته لأسماء عاملين سابقين قال إنهم ساعدوا في عملية انتقاله إلى النصر التي وصفها بغير النظامية.