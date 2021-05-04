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اخبار رياضية > النصر يتلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه قبل موقعة الفيصلي
04/05/2021   4:28 ص

النصر يتلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه قبل موقعة الفيصلي

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تلقى فريق النصر ضربة موجعة، قبل مواجهة نظيره الفيصلي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، عن مواجهة فريقه أمام نظيره الفيصلي، بعد أن شعر اللاعب بآلام في الركبة.

واعتمد المدير الفني للفريق مانو مينيز، على سامي النجعي، في المجموعة الأساسية خلال مناورة الفريق بين مجموعتين في الحصة التدريبية أمس.

ويحتل فريق النصر المركز السابع بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين، برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الـ12، وفي رصيده 33 نقطة.

النصر يتلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه قبل موقعة الفيصلي

اخبار رياضية
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