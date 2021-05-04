“التجارة”: تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية

أعلنت وزارة التجارة إجراء تعديل على البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات في آلية منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج، بدءاً من اليوم (الثلاثاء).
وتضمنت التعديلات تخصيص عدد كافٍ من حراس ورجال الأمن لمنع التجمهر والتزاحم عند البوابات الخارجية ومداخل المراكز التجارية، وتوفير مسارات متعرجة للانتظار عند البوابات بما يضمن التباعد وعدم التجمهر ومنع دخول أي مخالف للإجراءات الاحترازية.
كما سمحت الوزارة لحاملي تذاكر السينما المسبقة بالدخول والتوجه مباشرة للصالات المخصصة مع تطبيق البروتوكولات الخاصة، بالإضافة لضرورة وضع لوحات إرشادية على كل مدخل تُبين الطاقة الاستيعابية والتشديد على تطبيق التباعد بين الأفراد.
وشملت التعديلات استخدام تطبيق “توكلنا” لإدارة التجمعات وتوفير ملصق الباركود الخاص بالتطبيق عند بوابات الدخول والخروج والتأكد من قيام العميل بمسح الباركود عند الدخول والخروج.
ونصت التعديلات كذلك على وضع علامات وملصقات التباعد في الساحات الخارجية وقبل المداخل لمنع التجمهر، والتأكيد على حراس الأمن عدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد أن يقوم بتسجيل الخروج عن طريق تطبيق توكلنا.
يذكر أن الإجراء السابق كان يتضمن تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة إن وجد ودعمه بحراس أمن أو موظفين في المداخل والمخارج وداخل المركز للتأكد من اتباع البروتوكولات، واستثناء من ذلك المراكز الصغيرة والاكتفاء فيها بعامل من نفس المحل لتنظيم الدخول ومنع التزاحم.
وفق “أخبار 24”.