أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن منح خاصية إصدار تصاريح العمرة خلال شهر رمضان للفنادق ساهم بشكل كبير في إنعاش القطاع.
وأوضح مشاط أن قطاع الفنادق يعد من الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، وجرى التعاون معه في إصدار تصاريح العمرة للنزلاء مباشرة مع تقيد العاملين في القطاع باتباع الإجراءات الوقائية لارتباطهم الوثيق بضيوف الرحمن، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم لأداء نسكهم في راحة واستقرار.
وبين أن هذا الإجراء سيلعب دوراً في تنشيط الحركة الاستثمارية للقطاع الفندقي الذي ترتبط استثماراته بموسمي الحج والعمرة، حيث تأثر النشاط بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذت حفاظاً على صحة الجميع.
#فيديو_واس | وزارة #الحج_والعمرة تنعش قطاع الفنادق بمنحه خاصية إصدار تصاريح العمرة خلال شهر رمضان المبارك.https://t.co/0G9JoESfcH#رمضاننا_مع_واس #واس_عام pic.twitter.com/HA69n085QB
— واس العام (@SPAregions) May 3, 2021
وفق “أخبار 24”.