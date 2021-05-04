بالفيديو.. مختص: أبريل ليس نهاية موسم التقلبات الجوية.. وهذه المناطق ستشهد هطول أمطار غزيرة

قال الباحث في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، مساء أمس (الإثنين)، إن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار على غرب المملكة بأعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا العام.
وأكد في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن شهر أبريل ليس نهاية موسم التقلبات الجوية، وبتقسيم التقلبات الجوية شتاءً وصيفاً تتأثر المناطق الشمالية من المملكة شتاءً؛ بسبب منخفضات البحر الأبيض المتوسط، وامتداد منخفض البحر الأحمر ما يؤثر على هطول الأمطار في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية والغربية ومنطقة المدينة المنورة.
وأضاف أن الطقس صيفاً يختلف بسبب حركة الشمس الظاهرية وتقارب المدارات وتقدم خط الفاصل المداري إلى اتجاه الشمال، وكذلك الرياح الموسمية ومنخفض الهند الموسمي الحار والجاف الذي يؤثر على قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وتابع أن المملكة تتأثر أيضاً بارتفاع في درجات الحرارة وجفاف؛ بسبب منخفض الهند، وعلى العكس تتأثر المرتفعات الجنوبية والغربية من المملكة في فصل الصيف بأمطار غزيرة خاصة في شهر أغسطس. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن تشهد منطقة الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة هطول أمطار غزيرة بمعدل أعلى من المعدل الطبيعي حتى 21 يوليو المقبل.
فيديو | محلل في المركز الوطني لـ #الأرصاد: أبريل ليس نهاية موسم التقلبات الجوية.. والتقرير المناخي يشير إلى أن الأمطار على غرب #المملكة أعلى من المعدل خلال هذا العام#الإخبارية pic.twitter.com/722aYIyb6A
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 3, 2021