تجريبياً.. “الجوازات” تتيح للعمالة الوافدة إصدار “الخروج والعودة” عبر “أبشر”

أتاحت المديرية العامة للجوازات، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للعمالة الوافدة، خدمة إصدار تأشيرتي الخروج والعودة، والخروج النهائي، لأنفسهم، بشكل تجريبي بعد أن كانت مقتصرة على صاحب العمل، تنفيذاً لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص؛ بهدف تمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
ورصد “أخبار 24” من خلال موقع “أبشر” الإلكتروني، التعليمات اللازمة للخدمة، وهي: بعد تقديم العامل لطلب إصدار التأشيرة، عليه الانتظار لمدة 10 أيام، وبعد اكتمال اليوم العاشر، وبدء اليوم التالي سيتاح له مدة قدرها 5 أيام لإصدار التأشيرة قبل انقضاء صلاحية الطلب.
وفي حال تقديم صاحب العمل على اعتراض ضد طلب العامل، ستتم دراسته، واتخاذ قرار بشأنه من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك خلال فترة أقصاها 10 أيام “تحتسب من تاريخ تقديم طلب إصدار التأشيرة لا من تاريخ تقديم الاعتراض”.
وشدد “أبشر” على توافر 5 شروط للاستفادة من الخدمة عموماً، وهي: ألا يكون صاحب العمل والعامل، مسجلين بإحدى الحالات التالية “متوفى، هروب، مخالفة استقدام”، سداد جميع المخالفات المرورية على العامل، عدم وجود تأشيرة سارية للعامل، تواجد العامل داخل المملكة وقت تقديم الطلب، سريان صلاحية الإقامة والجواز للعامل.
أما شروط الخروج والعودة، فهي ألا تقل صلاحية الإقامة عن 3 أشهر، وألا تزيد مدة التأشيرة على 30 يوماً، والموافقة على التعهد الخاص بالخدمة، وسداد العامل رسوم التأشيرة، وينص التعهد الخاص بالخدمة على تحمل العامل المسؤولية المترتبة على الإخلال بالعلاقة التعاقدية حال عدم العودة قبل مضي المدة المحددة.
وتأتي تلك الخدمة، تنفيذاً لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي أعلنتها الموارد البشرية، وبدأ تنفيذها 14 مارس المنصرم، وتقدم 3 خدمات رئيسة، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.