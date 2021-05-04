مدرب الاتحاد: أتمنى أن يلعب فريقي كرة جميلة مثل برشلونة جوارديولا.. وأريد ضم صانعي لعب مميزين

أكد المدرب البرتغالي، فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، أنه يتمنى لعب كرة جميلة كبرشلونة جوارديولا، لكن مجموعة اللاعبين لا تساعده، معبرًا عن تطلعه لضم لاعبين مميزين في خط الوسط حال استمراره مع الاتحاد.
وقال كاريلي، إنه يتمنى لعب كرة جميلة مثل برشلونة مع بيب جوارديولا، لكنه مدرب واقعي، إذ ليس لديه اللاعبون الذين يستطيعون القيام بذلك، مشبهًا الأمر بأن “يعطوك برتقال فقط ويطلبون منك عمل سلطة فواكه”.
وأضاف أنه يريد ضم لاعبين يتمتعون بشخصيات قيادية في وسط الملعب ويتحكمون بسير اللعب، مثل إيدينيلسون وسكاربا وكازاريس ونيفيز (جميعهم لاعبون برازيليون)، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودي يحب هذا النوع من اللاعبين.
وأوضح أنه كان يريد اللعب بطريقة (4- 3- 3) لكن العناصر المتوفرة لم تساعده، فاضطر للتغيير إلى (4- 2- 4) ثم (4- 2- 3- 1)، لافتًا إلى أنه يفكر في تغيير أسلوب لعب الاتحاد إلى 3 مدافعين حال ضم مدافعين سريعين في العمق.
وحول المشاكل الفنية التي يواجهها الاتحاد، أشار إلى معاناة المهاجم الصربي ألكسندر بيريجوفيتش من مشاكل تكتيكية وبدنية لتنفيذ بعض الأفكار، وأنه يسعى لضم مهاجمين لديهم بعض صفات لوكاكو ولاوتارو مارتينيز مهاجمي إنتر. وفق “أخبار 24”.
وتابع في مقابلة مع برنامج “دي بلاكا” البرازيلي على “يوتيوب”، أن فريقه لا يستطيع اللعب بدفاع متقدم لعدم وجود لاعب سريع في العمق الدفاعي.
يذكر أن كاريلي تولى قيادة الاتحاد في فبراير 2020، وساعده على البقاء في الدوري الموسم الماضي، ويحتل الفريق تحت قيادته المركز الثالث بالدوري هذا الموسم بفارق نقطتين عن الهلال والشباب المتصدرين، وينتهي عقده مع النمور في يونيو المقبل.