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أخبار محلية > “الأرصاد” ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وعوالق ترابية على عدد من المناطق
04/05/2021   1:36 م

“الأرصاد” ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وعوالق ترابية على عدد من المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وعوالق ترابية في أخرى.

وأوضح المركز، أن محافظات (الدائر، والريث، وفيفا، وهروب) بمنطقة جازان، ومحافظات (العيص، ووادي الفرع) بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

وأبان أن محافظات (الحرجة، وسراة عبيد، وطريب، وظهران الجنوب) بمنطقة عسير، ومحافظات (أضم، والطائف، والكامل، وميسان) بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

وأضاف أن محافظات (الأفلاج، والخرج، والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم) بمنطقة الرياض، ستشهد عوالق ترابية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء. وفق “أخبار 24”.

كما تشهد محافظات (أبها، وأحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل) بمنطقة عسير، أمطارا متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

“الأرصاد” ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وعوالق ترابية على عدد من المناطق

أخبار محلية
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