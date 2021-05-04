بالفيديو.. “خبير فلكي” يوضح سبب رؤيتنا لوجه واحد من القمر ولماذا يكون الشهر 30 يوما وأحيانا 29

فسر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، سبب رويتنا لوجه واحد فقط من القمر، ولماذا توجد شهور عدد أيامها 30 يوما، وأخرى 29 يوما فقط.
وذكر “الزعاق”، في حديثه لقناة لـ”العربية”، أن القمر يدور حول نفسه بنفس المدة التي يدور بها حول الأرض، لذلك لا نرى سوى وجه واحد فقط من القمر.
ولفت إلى أن القمر يدور حول الأرض عكس عقارب الساعة، وتستغرق هذه الدورة نحو 27 يوما، وإذا أتم القمر هذه الدورة فإن الأرض أيضا تكون قد تحركت عن مكانها لكونها تدور حول الشمس، ويستغرق القمر من أجل اللحاق بها يومين. وفق “أخبار 24”.
وأرجع سبب اختلاف عدد أيام الشهور إلى حسب مدى قرب أو بعد القمر عن الكرة الأرضية، موضحًا أن القمر يدور حول الأرض في مدار بيضاوي، وإذا كان قريبًا من الأرض يكون عدد أيام الشهر 29 يوما، أما إذا كان القمر بعيدًا عن الأرض يصبح عدد أيام الشهر 30 يوما.
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— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) May 3, 2021