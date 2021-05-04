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أخبار محلية > بالفيديو.. مخرج “مسامير” يرد على اتهام المسلسل بالإساءة لأهل البادية
04/05/2021   1:35 م

بالفيديو.. مخرج “مسامير” يرد على اتهام المسلسل بالإساءة لأهل البادية

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ردّ مخرج ومنتج مسلسل “مسامير” أحد المسلسلات الشهيرة على “يوتيوب” مالك نجر، على اتهام المسلسل بالإساءة لأهل البادية.  

وقال نجر إن كل مَن يعمل في مجال الكوميديا أو العمل الساخر سيتعرض لمثل هذا النقد والاتهامات، مبيناً أن الكثيرين ينظرون للفن على أنه محمّل برسائل حقيقية ويحملونه أكثر مما يجب أن يتحمله.  

وأضاف في لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن الفن ليس بالضرورة أن يكون رسالة، وقد يكون الأمر أشبه بنكتة تروى بغرض الضحك ثم تمر، بدون تحميلها أكثر مما ينبغي.  

وعن رأيه في فيلم “مسامير” الذي أنتجه، أكد أنه وقع في خطأ التمطيط وتعلم هو وفريقه من هذا الخطأ وسينعكس ذلك على الأعمال المستقبلية، مضيفاً أنه ليس راضياً عن العمل ولم يسبق له أن رضي عن عمل أخرجه ويظن أنه من الجيد أن يكون لديه نقد ذاتي.  

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شبكة نتفليكس على إنتاج موسمين لعرضهما على الشبكة، وأن الموسم الجديد من المسلسل سيعرض قريباً. وفق “أخبار 24”. 

 ولفت إلى أنه لا يستطيع الكشف عن إيرادات الفيلم؛ لأن هناك شركاء شاركوا في إنتاجه، ويخشى من وجود بند يمنعه من الإفصاح عن ذلك، موضحاً أن ميزانية الفيلم كانت منخفضة وتكلفت نحو 4 ملايين ونصف. 

 

بالفيديو.. مخرج “مسامير” يرد على اتهام المسلسل بالإساءة لأهل البادية

أخبار محلية
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