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أخبار محلية > بقصيدة وطنية.. “أمانة الرياض” تجمل أحد أنفاق العاصمة بالتعاون مع رسامين سعوديين
04/05/2021   1:35 م

بقصيدة وطنية.. “أمانة الرياض” تجمل أحد أنفاق العاصمة بالتعاون مع رسامين سعوديين

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أكملت أمانة منطقة الرياض أعمال تجميل جداريات نفق تقاطع طريقي الملك خالد والأمير عبدالعزيز بن ثنيان، بالتعاون مع رسامين سعوديين، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري في المدينة.  

ويأتي النفق كثالث المواقع التي شهدت أعمال تجميل الجداريات بعد نفق الدرعية وميدان القاهرة، ضمن خطة الأمانة لاستهداف العديد من الأنفاق في المدينة بغرض تحويل الرياض لمسرح فني مفتوح.  

وتضمنت جدارية نفق تقاطع طريقي الملك خالد والأمير عبدالعزيز بيتاً من قصيدة وطنية، يعبر عن تلاحم القيادة والشعب، ويؤكد عمق الانتماء الوطني. وفق “أخبار 24”. 

يذكر أن برنامج تجميل جداريّات الأنفاق يهدف إلى الاستفادة من الطاقات الوطنية المبدعة، وتهيئة المساحات المناسبة لها لتسهم في تعزيز جماليّة الفضاء العام، وتشارك في تحقيق المستهدفات الوطنية للمدينة.  

 

بقصيدة وطنية.. “أمانة الرياض” تجمل أحد أنفاق العاصمة بالتعاون مع رسامين سعوديين

أخبار محلية
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