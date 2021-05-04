مزاد عالمي ببريطانيا يعرض رسمًا بانوراميًا نادرًا للحرمين المكي والمدني

عرضت مزادات “سوذبيز” المقامة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن، مجموعة نادرة من الرسومات والخرائط والكتب المرتبطة بالشرق الأوسط، من بينها رسومات بانورامية للحرم المكي وأخرى للحرم المدني، من القرنين الـ18 والـ19، فضلا عن كتب ومخطوطات ورحلات ورسومات هندية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
واستعرض الخبير بدار المزادات “ريتشارد فاتوريني” المعروضات المذهلة، وسلط الضوء على رسمتي الحرمين؛ لما فيهما من تفاصيل مذهلة، بعد تصميمهما على طريقة المنمنمات الهندية، في إطار أبيض وأسود مع هوامش خضراء.
ولفت إلى أن رسمة الكعبة والمسجد الحرام، أظهرت تفاصيل الحرم المكي كما بدت للرسام في عام 1840، فيما الرسم الآخر من المدينة المنورة يظهر الفناء المفتوح للحرم المدني وجانباً من الروضة الشريفة وبئر ماء، كما أن كل لوحة بها المآذن والجدران الخارجية والقباب المتناثرة على السطح، ثم تحمل تفاصيل خارج الحرم حيث تظهر المنازل المحيطة بمكة وأسطحها الممتدة في حواف كلتا اللوحتين.
وأوضح “فاتوريني”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”، أن الرسومات تتضمن حجاجاً يرتدون عمامات وملابس بيضاء، مشيرا إلى أن السعر المقدر للوحتين يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه إسترليني.
وتحدث فاتوريني عن المخطوطة الضخمة التي تصور منظراً بانورامياً وصفه بالنادر والمثير للإعجاب لمكة المكرمة، والتي تم تنفيذها في القرن الـ18 على يد أحد المستشرقين، تلبية لطلب من الدبلوماسي السويدي “إجناس دي موراجا دي أوسون”، الذي نشر في وقت سابق (1787) كتاباً كبيراً تضمن عرضاً من صفحتين لمكة وضواحيها وتضمنت عرضا لأفواج من الحجاج خارج الحرم، وفوجاً آخر حول الكعبة إلى جانب الأشخاص الذين يطلون من نوافذ وشرفات المسجد.