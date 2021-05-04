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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص
04/05/2021   5:47 م

“الموارد البشرية” تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ، وتنتهي بنهاية يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، وذلك وفقاً للفقرة “ج” من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأبانت أن بداية الإجازة للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ستكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442هـ، ولمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

"الموارد البشرية" تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

أخبار محلية
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