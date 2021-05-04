استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، الطالبة دلع بنت جابر مدخلي، مؤلفة كتاب “مدى التأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة.. ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها”.
وتسلم نائب أمير جازان خلال الاستقبال، نسخة من الكتاب، وكرم المؤلفة الصغيرة نظير إنجازها الحاصل على إجازة من وزارة الإعلام، والذي قامت بتأليفه بمساعدة من والدها.
وأثنى على ما أنجزته الطالبة، الذي يعد نموذجاً مشرفاً ويُحتذى به من قبل جميع الطلاب والطالبات، داعياً للمزيد من الإبداعات على المستويات العلمية والثقافية كافة، والسعي لتنشيط حركة التأليف والكتابة.
من جانبه، ثمّن جابر مدخلي والد الطالبة، الدعم والمتابعة المباشرة من أمير منطقة جازان ونائبه لمسيرة التعليم في المنطقة، وحثهما الدائم على إبراز الطاقات التربوية والطلابية.
#فيديو ||
سمو الأمير #محمد_بن_عبدالعزيز يكرم أصغر مؤلفة الطالبة #دلع بنت جابر مدخلي.. #جازان @jazangov pic.twitter.com/zi4nOQ0U1C
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) May 3, 2021
وفق “أخبار 24”.