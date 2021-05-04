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أخبار محلية > “هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل خلال إجازة العيد
04/05/2021   5:46 م

“هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل خلال إجازة العيد

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك الواقعة بين 7- 17 مايو الجاري.

وأوضح هدف أن إجراءات الإعفاء تأتي في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن الصندوق ساهم في تمكين مستفيدي “حافز” وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل، عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب. وفق “أخبار 24”.

“هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل خلال إجازة العيد

أخبار محلية
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