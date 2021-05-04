د.المغامس: الاتفاقية تمكن السعوديين الحصول على شهادة زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين دون السفر للخارج

صرح الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قائلاً إن الاتفاقية الموقعة مع جمعية المحاسبين المهنيين المعتمدين الدوليين، ستسهل على أبنائنا وبناتنا الراغبين في الحصول على شهادة زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) التقدم للاختبار بدون تكبد عناء ومصاريف السفر لخارج المملكة، ومتوقع أن يُعقد الاختبار في ثلاث مدن وهي: الرياض ، جدة ، والخبر .
وأضاف د. المغامس أن عقد الاختبارات المهنية الدولية ذات السمعة الجيدة داخل المملكة يسهم في توفير الكوادر المؤهلة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي لرفع جودة المعلومات المالية ويعزز مكانة المملكة مهنيا على الصعيد الدولي.
وأوضح الدكتور أحمد المغامس، أمين عام الهيئة السعودية، ان الاتفاقية التي وقعت مذكرة تفاهم بشأنها، ستؤسس علاقة تعاون مشترك.
واضاف انها تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير مهنة المحاسبة في المملكة وتأهيل المحاسبين لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق. وفق “أخبار 24”.
وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال المحاسبة والمراجعة ومجالات مهنية عدة منها دعم تنظيم اختبار زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) في المملكة العربية السعودية وبحث فرص التعاون فيما يتعلق بالمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر واستضافة وفود الطرفين لمشاركة المعلومات وأفضل الممارسات وتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ المؤتمرات الدولية .
یذكر أن ھذه الاتفاقیة جاءت انطلاقا من حرص الھیئة على أهمية تطویر التعاون المشترك مع الجهات الدولية المهنية للرقي بمهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مكانة المملكة دوليا.