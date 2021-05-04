بالصور.. محافظ الخرج يطلق حملة ” بلداً آمنا ” لتعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية

تم بحمد الله ظهر هذا اليوم الثلاثاء 22 / 9 / 1442 هـ إطلاق حملة ” بلداً آمنا ” من قبل سعادة محافظ الخرج في ديوان المحافظة وذلك بتواصل مباشر مرئي – عن بعد – من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات حيث تحدث فضيلته عن عظم هذا الأصل من الدين لتعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية .
وبحضور فضيلة رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ محمد بن عويض العضيلة وفضيلة مساعده الشيخ محمد بن عبدالله الجلال.
حيث توجها مع سعادة المحافظ لإطلاعه على المعرض المصاحب والتعريف به .
وقد أشاد سعادته بالتقنية الحديثة والمتميزة للحملة .
كما قدم رئيس هيئة محافظة الخرج شكره لسعادة المحافظ على تدشينه للحملة واهتمامه.
وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لحماية فكر الأجيال وخدمة الدين والوطن.