 بتوجيه من ولي العهد .. "الداخلية" تستحدث إدارة للنشاطات البحرية بحرس الحدود

قالت وزارة الداخلية إنها استحدثت إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، من خلال التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، التي تشمل الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.
وأوضحت الداخلية أن استحداث إدارة للنشاطات البحرية ترتبط بالمديرية العامة لحرس الحدود، جاء تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحقيقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويشرف حرس الحدود السعودي، ممثلاً في إدارة النشاطات البحرية، على غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة، التي استحدثت مؤخرًا بمشاركة 12 وزارة وهيئة لتسهيل إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها، من خلال رقم الاتصال الموحد (1980) من داخل المملكة و(9661980+) من خارج المملكة، أو البريد الإلكتروني (maritime_activities@moi.gov.sa)، بما يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، ويكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، إضافة إلى متابعة وتطوير ممارسة النشاطات البحرية.