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أخبار محلية > سرقة منازل ومقيم حاول تهريب وافدة.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها
05/05/2021   8:45 ص

سرقة منازل ومقيم حاول تهريب وافدة.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها

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استعرض الأمن العام السعودي عدداً من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، كان معظمها لجرائم سرقة مركبات ومنازل ومتاجر، بالإضافة لقيام مقيم بتهريب وافدة من نفس جنسيته.

وجاءت الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها على النحو التالي:

– القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق ارتكبوا 6 جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر قيمتها بـ 550 ألف ريال.

– 6 مواطنين ونازح من أرباب السوابق ارتكبوا 7 جرائم، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات باستخدام 4 مركبات مسروقة. وفق “أخبار 24”.

– مقيم من الجنسية الكينية حاول إخفاء وافدة من ذات الجنسية مخالفة لنظام الإقامة والعمل، داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا.

– مواطن حاول العبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي “ساهر”، بهدف إتلافها.

– مواطنان قاما بارتكاب جرائم سرقة 9 مركبات، في مواقع مختلفة.

– مواطن قام بسرقة إحدى المركبات.

سرقة منازل ومقيم حاول تهريب وافدة.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها

أخبار محلية
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