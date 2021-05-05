ردت وزارة الصحة على تساؤل لمواطنة حصلت على اللقاح، حول ما إذا كان يمكن أن تنقل العدوى إلى أهلها الذين يعانون أمراضا مزمنة خلال تواجدها بالبيت.
وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاح بشكل عام يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة، كما أكدت أن الحصول على اللقاح لا يعني أن الشخص لا ينقل العدوى لغيره، مبينة أن متلقي اللقاح لا يعتبر معدياً، كما أنه لا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.
جاء ذلك تفاعلًا مع المواطنة التي قالت إنها أخبرت من خدمة الاستفسارات 937 التابعة لوزارة الصحة بإمكانية الجلوس بدون كمامة في البيت بعد حصولها على اللقاح، وذلك رغم أن بعض أفراد أسرتها يعانون أمراض مزمنة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن الخدمة التابعة للوزارة أكدت لها أنها لن تكون سببًا في نقل العدوى لأهلها في البيت، وهو ما يعني عدم الحاجة لارتداء الكمامة في المنزل، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع تصريحات سابقة لوكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري.