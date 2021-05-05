بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يودع موظفي هيئة الفضاء بكلمات مؤثرة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، كلمات مؤثرة لأعضاء الهيئة العامة للفضاء، خلال حفل توديعه للهيئة، بحضور وزير الاتصالات عبدالله السواحة وموظفي هيئة الفضاء.
وأوضح -خلال حديثه أمام موظفي هيئة الفضاء- أن باب مكتبه مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتلبية متطلبات أي شخص لا تتعلق بالوظيفة، لأن الهيئة ستصبح في أيدٍ أمينة من خلال مجلس الإدارة الجديد.
وأضاف أنه يريد من موظفي الهيئة أن يكونوا على قدر المسؤولية من خلال الإخلاص في العمل والوظيفة، وأن يكونوا مستعدين للتحديات المتسارعة، لافتا إلى أنه سيكون سعيدا عندما يرى انطلاقاتهم في المجالات المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر الإثنين عدة أوامر ملكية، من بينها تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين برتبة وزير، ورئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.
حفل توديع صاحب السمـو الملكي
الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
بالهيئة العامة للفضاء بعد صدور الامر
الملكي بتعيين سموه مستشاراً لـ#خادم_الحرمين_الشريفين ورئيس
لأمناء مؤسسة الملك سلمان الغر ربحية
بحضور مـعالي وزير الاتصالات الدكتور
عبدالله السواحه وموظفي هيئة الفضاء pic.twitter.com/0YPt1HMyyK
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) May 4, 2021