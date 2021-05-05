إغلاق جسر الخليج بالرياض لمدة 8 أيام لاستبدال الفواصل .. وهذه هي الطرق البديلة

قررت وزارة النقل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، أمام حركة المرور، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 10 مايو وحتى 17 من نفس الشهر.
وأوضحت أن الإغلاق بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحداً من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، وستقوم الوزارة بتغيير فواصل التمدد للجسر بطول 92 مترًا ، وهي فواصل ميكانيكية صُنّعت بشكل خاص لهذا الجسر لكونه من الجسور المميزة عالمياً من ناحية التصميم.
وذكرت الإدارة العامة للمرور أن إغلاق جسر الخليج يشمل (5) خمسة محاور رئيسية، وأنها قامت بإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري.
وأفادت بأن التغيير المروري يتضمن إغلاق الطريق القادم من جدة – مكة؛ على أن يسلك القادم طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب دوران جسر عبدالله بن حذافة السهمي، حيث سيتم إغلاق المنحنى المتجه شرقًا إلى طريق مكة.
وذكرت أن القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة يمكنه أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب بسبب إغلاق المنحنى القادم من الجنوب والشمال باتجاه طريق مكة شرقًا، مبينة أن المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز – مكة (ميدان النقل)، يستطيع أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبدالعزيز، ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي.
وبيّنت أنه سوف يتم إغلاق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج؛ لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط، لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة. وفق “أخبار 24”.
وستقوم الإدارة العام للمرور بإغلاق الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الأحساء – مكة، لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط، وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.
مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع فرع #وزارة_النقل يوضح لقائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) إبتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.
متمنين لكم دوام السلامة #المرور_السعودي pic.twitter.com/FsYm87oukq
— المرور السعودي (@eMoroor) May 4, 2021