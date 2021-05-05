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أخبار محلية > ادعوا مساعدتهم.. القبض على وافديْن احتالا على كبار سن وسحبا أموالاً من حساباتهم البنكية بجدة
05/05/2021   1:45 م

ادعوا مساعدتهم.. القبض على وافديْن احتالا على كبار سن وسحبا أموالاً من حساباتهم البنكية بجدة

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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على وافديْن من الجنسية اليمنية بعد ثبوت تورطهما في 9 جرائم جنائية بمواقع مختلفة بمحافظة جدة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وذكرت أن المتهمين قاما بالتواجد بالقرب من أجهزة الصراف الآلي، واستغلال كبار السن والأجانب غير الناطقين باللغة العربية بعرض المساعدة عليهم لإنهاء العمليات البنكية من أجل الحصول على أرقامهم السرية، ومن ثم تبديل بطاقاتهم البنكية ببطاقات أخرى.

وأضافت أن المجرمين استخدما هذه الحيلة في السحب من الحسابات البنكية، حيث بلغت الأموال التي استوليا عليها 49 ألف ريال، لافتة إلى أنهما أقرا بجرائمهما، وجري استكمال الإجراءات اللازمة حيالهما، وإحالتهما للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.

ادعوا مساعدتهم.. القبض على وافديْن احتالا على كبار سن وسحبا أموالاً من حساباتهم البنكية بجدة

أخبار محلية
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