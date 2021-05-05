أوضح الكاتب والباحث الدكتور عبدالله البريدي، أبرز السمات للشخصية القصيمية، مؤكدا أن اتسام بعض الأشخاص بصفات إيجابية، لا يعني نفي هذه الصفات عن الآخرين، وكذلك اتسامها بسمات شخصية سلبية لا يعني نفيها عن الآخرين.
وأبان أن أبرز سمات الشخصية القصيمية، هي السمة التجارية، والمثابرة والقيادية والجدية، والاجتماعية، والقصيمية (الانتماء للقصيم والاعتزاز باللهجة القصيمية، وغيرها)، والاعتدادية بالذات، والأفقية (سعة الأفق، والقدرات الذهنية العالية).
وأشار البريدي، خلال لقائه في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن كتابه “نحو دراسة الشخصية المحلية”، وضع منهجية علمية لدراسة أي شخصية محلية في العالم، مبينا أن سبب اختياره الشخصية القصيمية جاء كتمرين تطبيقي بحثي لهذه المنهجية.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هناك بعض الشخصيات المحلية التي تجذب انتباهه لدراستها، إضافة للشخصية القصيمية، وهي الشخصية الجازانية، التي يرى أن بها ثراءً غير محدود وتنوعا في الملابس والحرف والطعام، علاوة على الحساسية العالية لـ “اللغة”.
أبرز سمات أو صفات “الشخصية القصيمية” كما جاءت في دراسة د.عبدالله البريدي
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— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 5, 2021
المديفر يسأل د.عبدالله البريدي: لماذا اخترت “الشخصية القصيمية” تحديدا لدراستها في كتابك؟
في الليوان تتضح الحكاية#عبدالله_البريدي_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/zofv0XLgM7
— الليوان (@almodifershow) May 4, 2021