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أخبار محلية > زوجة ترفع دعوى خلع بعد استيلائها على 400 ألف ريال من زوجها.. والأخير يقاضيها لاسترداد أمواله
05/05/2021   1:44 م

زوجة ترفع دعوى خلع بعد استيلائها على 400 ألف ريال من زوجها.. والأخير يقاضيها لاسترداد أمواله

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استولت امرأة على مبلغ 400 ألف ريال، من زوجها الخمسيني، بزعم تأسيس مشروع، وبعد مرور شهر على الأمر، تصنعت المشاكل بينهما، ثم رفعت قضية خلع بحقه.

وقال الزوج، وفقًا لـ “الوطن”، إنه بعد مرور شهر من تحويل المبلغ لها، تغيرت معاملتها وأصبحت تفتعل المشاكل، وعند سؤالها عن المشروع تهربت منه بحجج غير مقنعة، موضحا أنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض، فقامت برفع دعوى خلع.

وبدوره رفع الزوج أيضًا، قضية ضد الزوجة، لأنها احتالت عليه وخدعته، حتى تمكنت من الاستيلاء على الأموال، بحجة تأسيس وتجهيز صالون نسائي، ودفع الإيجار، مؤكدا أنه يريد استعادة أمواله منها.

زوجة ترفع دعوى خلع بعد استيلائها على 400 ألف ريال من زوجها.. والأخير يقاضيها لاسترداد أمواله

أخبار محلية
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