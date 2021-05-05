أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول، مهند الشنقيطي، لمدة 3 مواسم، ليمثل الفريق حتى العام 2024.
وقال الاتحاد، إن الحائلي وقع العقد مع اللاعب الشنقيطي، بحضور نائب مجلس الإدارة، المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، والمدير التنفيذي للفريق حامد البلوي، ووكيل أعمال اللاعب عبدالله المحمدي.
وتمنى رئيس مجلس إدارة النادي، التوفيق للاعب مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي النادي وعشاقه.
يذكر أن الاتحاد سيواجه ضمك مساء يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفق “أخبار 24”.