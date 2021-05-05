مدرب النصر السابق يدخل حسابات الحزم

ذكرت مصادر أن إدارة نادي الحزم بدأت التفاوض مع مدرب النصر السابق؛ البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم المقبل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية” إن خطوة إدارة النادي جاءت عقب صعود الفريق رسمياً بعد تصدره دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
ويذكر أن البرتغالي هيلدر كان قد أشرف مؤقتًا على فريق النصر الأول لكرة القدم في موسم 2018، عقب إقالة الأورجوياني دانيال كارينيو، حيث بقي في قيادة الفريق إلى أن تم التعاقد مع مواطنه روي فيتوريا في 10 يناير 2019.