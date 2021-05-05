نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مدرب النصر السابق يدخل حسابات الحزم
05/05/2021   1:43 م

مدرب النصر السابق يدخل حسابات الحزم

+ = -
703

ذكرت مصادر أن إدارة نادي الحزم بدأت التفاوض مع مدرب النصر السابق؛ البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم المقبل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية” إن خطوة إدارة النادي جاءت عقب صعود الفريق رسمياً بعد تصدره دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ويذكر أن البرتغالي هيلدر كان قد أشرف مؤقتًا على فريق النصر الأول لكرة القدم في موسم 2018، عقب إقالة الأورجوياني دانيال كارينيو، حيث بقي في قيادة الفريق إلى أن تم التعاقد مع مواطنه روي فيتوريا في 10 يناير 2019.

مدرب النصر السابق يدخل حسابات الحزم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885151729.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.