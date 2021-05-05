بالفيديو.. “اليوسف”: تقدمت لانتخابات الأهلي بعد موافقة خطية من منصور بن مشعل.. و”البلطان” نصراوي

قال المرشح السابق للأهلي، زياد اليوسف، إنه تقدم لانتخابات النادي بعدما حصل على موافقة خطية من العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل.
وأوضح “اليوسف” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”: “كنت أنا رئيسا للأهلي بدعم من منصور بن مشعل، بعدما وقعت على المسؤولية التضامنية للإدارة السابقة، ولكن وزارة الرياضة تدخلت لفتح باب الترشيح للانتخابات”.
وأضاف “اليوسف”: “كلام الإعلامي الرياضي والقانوني محمد الدويش غير دقيق.. وتم قبول ملف النفيعي دون التوقيع على المسؤولية التضامنية للإدارة السابقة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع مرشح رئاسة الأهلي: “خالد البلطان كان نصراوياً قبل الترشح لانتخابات الشباب، وفهد بن نافل ليس هلالياً.. وأنا أهلاوي وأشتغل فقط من أجل النادي وخدمته”.
د. زياد اليوسف – مرشح رئاسة نادي الأهلي : حصلت على موافقة خطية لدعمي من الأمير منصور بن مشعل.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/0uWhS8PwmB
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 4, 2021
د. زياد اليوسف – مرشح رئاسة نادي الأهلي : خالد البلطان “نصراوي” وفهد بن نافل “ليس هلالي” .. وهذا كلام جمهور.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/zPWUx8KoC3
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 4, 2021