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اخبار رياضية > بالفيديو.. “اليوسف”: تقدمت لانتخابات الأهلي بعد موافقة خطية من منصور بن مشعل.. و”البلطان” نصراوي
05/05/2021   1:43 م

بالفيديو.. “اليوسف”: تقدمت لانتخابات الأهلي بعد موافقة خطية من منصور بن مشعل.. و”البلطان” نصراوي

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قال المرشح السابق للأهلي، زياد اليوسف، إنه تقدم لانتخابات النادي بعدما حصل على موافقة خطية من العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل.

وأوضح “اليوسف” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”: “كنت أنا رئيسا للأهلي بدعم من منصور بن مشعل، بعدما وقعت على المسؤولية التضامنية للإدارة السابقة، ولكن وزارة الرياضة تدخلت لفتح باب الترشيح للانتخابات”.

وأضاف “اليوسف”: “كلام الإعلامي الرياضي والقانوني محمد الدويش غير دقيق.. وتم قبول ملف النفيعي دون التوقيع على المسؤولية التضامنية للإدارة السابقة”. وفق “أخبار 24”.

وتابع مرشح رئاسة الأهلي: “خالد البلطان كان نصراوياً قبل الترشح لانتخابات الشباب، وفهد بن نافل ليس هلالياً.. وأنا أهلاوي وأشتغل فقط من أجل النادي وخدمته”.

بالفيديو.. “اليوسف”: تقدمت لانتخابات الأهلي بعد موافقة خطية من منصور بن مشعل.. و”البلطان” نصراوي

اخبار رياضية
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