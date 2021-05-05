الكشف عن سبب تأخير عملية التصويت في الجمعية العمومية لـ “الأهلي”

كشفت مصادر عن سبب تأخر عملية التصويت خلال الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي تُقام مساء اليوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن سبب تأخير عملية التصويت يعود لمشاكل تقنية خلال الجمعية العمومية.
ويتنافس على رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي كلًا من ماجد النفيعي وزياد اليوسف بجانب أعضاء مجلسي إدارتيهما.
وجاءت القائمة الأولى على النحو التالي:
زياد بن يوسف اليوسف مرشح الرئاسة، ومعه 6 أعضاء وهم فهر بن حسن محمد طيب، سليمان الجميعي، ماوية بنت عبدالكريم خفاجي، رأفت بن عبد الرحمن سمان، محمد بن أديب قطب، خالد بن أحمد الغامدي”.
وجاءت القائمة الثانية على النحو التالي:
ماجد النفيعي مرشح الرئاسة ومعه 4 أعضاء وهم بندر بن علي الدعجاني، محمد بن أحمد الديني، مازن ضيف الله، رائد بن محفوظ آل زومة.