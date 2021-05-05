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أخبار الخرج > الماضي يلتقي العميد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج بمكتبه بديوان المحافظة
05/05/2021   8:22 م

الماضي يلتقي العميد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج بمكتبه بديوان المحافظة

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٩/٢٣هـ سعادة العميد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج وسعادة أ/سعد بن محمد الحمود منسق الكلية التقنية للبنات في الخرج .

بشأن الشراكة المجتمعية بين الكلية التقنية للبنات بمحافظة الخرج و رجال الامن في المحافظة حيث تم تجهيز عدد ٢٠٤ كمامه قماشية بشعار الامن العام .

من قبل المتدربات بقسم الفنية و التصميم وانتاج الملابس بكلية البنات .

وفي الختام قدم سعادة المحافظ وسعادة العميد شكرهم وتقديرهم للمتدربات كلية التقنية البنات قسم الفنية و التصميم وانتاج الملابس على هذه المساهمة المجتمعية .

الماضي يلتقي العميد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج بمكتبه بديوان المحافظة

أخبار الخرج
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