الماضي يلتقي العميد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج بمكتبه بديوان المحافظة

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٩/٢٣هـ سعادة العميد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج وسعادة أ/سعد بن محمد الحمود منسق الكلية التقنية للبنات في الخرج .
بشأن الشراكة المجتمعية بين الكلية التقنية للبنات بمحافظة الخرج و رجال الامن في المحافظة حيث تم تجهيز عدد ٢٠٤ كمامه قماشية بشعار الامن العام .
من قبل المتدربات بقسم الفنية و التصميم وانتاج الملابس بكلية البنات .
وفي الختام قدم سعادة المحافظ وسعادة العميد شكرهم وتقديرهم للمتدربات كلية التقنية البنات قسم الفنية و التصميم وانتاج الملابس على هذه المساهمة المجتمعية .