استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وعقد ولي العهد اجتماعا مع ولي عهد أبوظبي، استعرضا فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي أيضا، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.
وفق “أخبار 24”.