"التجارة" توجه رسالة تحذيرية لمقدمي خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص

حذرت وزارة التجارة المنشآت والأفراد؛ من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص، عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتفادي الغرامات المقررة نظامًا.
وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس؛ بدء المهلة التصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في المجال دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، داعية الجميع إلى تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، وذلك بإصدار التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني.
ولفتت إلى أن المهلة دخلت حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 21 أكتوبر المقبل، داعية المهتمين والمستثمرين إلى معرفة المزيد من المعلومات حول أنشطة القطاع والحصول على التراخيص أيضاً عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وأبانت الهيئة أن الخدمات البريدية المرخصة تشمل نقل الرسائل، ونقل الطرود، وصناديق البريد، والبريد الرسمي، والخدمات البريدية المالية، بالإضافة إلى محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
وفق “أخبار 24”.