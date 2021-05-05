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أخبار محلية > بالفيديو.. قصة برقية أرسلها الشيخ الشعراوي إلى الملك سعود قبل 66 عاماً بشأن نقل مقام سيدنا “إبراهيم”
05/05/2021   8:32 م

بالفيديو.. قصة برقية أرسلها الشيخ الشعراوي إلى الملك سعود قبل 66 عاماً بشأن نقل مقام سيدنا “إبراهيم”

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سردت مؤسسة الملك سعود قصة برقية أرسلها الشيخ المصري الراحل محمد متولي الشعراوي إلى الملك سعود بن عبدالعزيز بخصوص نقل مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام من مكانه.

وذكرت الدارة من خلال مقطع فيديو، أن الشيخ “الشعراوي” أرسل هذه البرقية عندما علم بأنه سيتم نقل مقام سيدنا إبراهيم خلال توسعة الحرم المكي الشريف في عام 1954.

وأبانت أن الشيخ الشعراوي أرسل برقية مكونة من 5 صفحات لحث الملك سعود على عدم نقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه، مستعرضًا في البرقية رأيه من الناحية الفقهية والتاريخية، لافتة إلى أن الملك سعود استجاب لطلبه، وقرر عدم نقل المقام.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قصة برقية أرسلها الشيخ الشعراوي إلى الملك سعود قبل 66 عاماً بشأن نقل مقام سيدنا “إبراهيم”

أخبار محلية
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