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أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم (الأربعاء)، ضبط عدد من أصحاب المركبات وملاك الخيل قاموا بالتجمع وعمل مسيرة مخالفة بمنطقة تبوك.
وقالت إنه ستتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً لنظام المرور.
وفق “أخبار 24”.
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