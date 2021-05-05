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أخبار محلية > تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان .. طائرة إخلاء طبي تغادر إلى حضرموت لنقل التوأمين السياميين “يوسف وياسين”
05/05/2021   8:31 م

تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان .. طائرة إخلاء طبي تغادر إلى حضرموت لنقل التوأمين السياميين “يوسف وياسين”

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غادرت طائرة إخلاء طبي الرياض إلى محافظة حضرموت اليمنية لنقل التوأمين السياميين اليمني “يوسف وياسين” إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لإجراء الفحوصات الطبية للنظر في إمكانية فصلهما.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية “الحدث” صعود طاقم الطائرة والكادر الطبي على الطائرة ولحظة إقلاعها من المطار في طريقها إلى اليمن.

وكانت والدة التوأمين ذكرت في وقت سابق، تلقيها اتصالاً من الديوان الملكي لإبلاغها ببدء تجهيز جواز سفرها، بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقلهما إلى الرياض لعلاجهما. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن اليمن تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، مطالبة من الجميع الدعاء لله من أجل نجاح عملية الفصل التوأمين.

 

تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان .. طائرة إخلاء طبي تغادر إلى حضرموت لنقل التوأمين السياميين “يوسف وياسين”

أخبار محلية
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