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أخبار محلية > بالفيديو.. سعد المعجل يكشف عن رسالته المؤثرة لابنه ويروي كواليس موافقة الملك سلمان على إقامة منتدى الرياض
06/05/2021   12:11 ص

بالفيديو.. سعد المعجل يكشف عن رسالته المؤثرة لابنه ويروي كواليس موافقة الملك سلمان على إقامة منتدى الرياض

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كشف ‏رجل الأعمال سعد المعجل كواليس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة منتدى الرياض الاقتصادي، حيث طلب المعجل من الملك سلمان إقامته بالرياض لأن بها أكبر تجمع سكاني في الخليج كله، وذلك على الرغم من معارضة البعض.

وأكد، خلال حديثه في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة ” “MBC، أن الملك سلمان دائمًا ما ساند المنتدى وكان يفتح بابه لأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وأعضاء اللجنة الصناعية، فكانوا يختصرون الطريق ويطلبون موعدًا معه، ولم يردهم ولا مرة.

وروى موقفًا مع وزير الصناعة الراحل غازي القصيبي إبان أزمة الأسمنت في الرياض، وكان القصيبي مسؤولا عن ملف الأسمنت، ومر على محلات ومستودعات الأسمنت، مشيرا إلى أنه – المعجل – كان يعمل آنذاك في محل لمواد البناء وجاءه القصيبي وتفاجأ بأنه يتحدث الإنجليزية ويحمل شهادة الماجستير.

وأشارت زوجته هالة المعجل إلى أنها كانت تتعاطف مع زوجها، حيث كان يأتي وشعره يكتسي بالبياض من عمله في الأسمنت، مضيفة أنه كان يداوم في عمله يوم الجمعة حرصا على العمل. وفق “أخبار 24”.

وتحدث المعجل عن كلمات مؤثرة وجهها لابنه إبراهيم عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، حيث زاره في مقر عمله وقال له أمام زملائه إن هناك آلاف المواطنين يستثمرون ليس أموالهم فقط، ولكن أيضا حياتهم ومستقبلهم، وحذره أن يكون سببا في القسوة على أحد منهم، وطالبه بأن يأخذ بيد المستثمرين وحمايتهم.

بالفيديو.. سعد المعجل يكشف عن رسالته المؤثرة لابنه ويروي كواليس موافقة الملك سلمان على إقامة منتدى الرياض

أخبار محلية
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