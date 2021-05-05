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أخبار محلية > بالفيديو.. عمل إعلامياً مرافقاً للملك سعود والتقى زعماء العالم.. جانب من رحلة الراحل بكر يونس في الإذاعة
06/05/2021   12:11 ص

بالفيديو.. عمل إعلامياً مرافقاً للملك سعود والتقى زعماء العالم.. جانب من رحلة الراحل بكر يونس في الإذاعة

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شغل الإعلامي الراحل بكر يونس منصب أول مذيع رسمي في الديوان الملكي، حيث عمل مذيعاً ومراسلاً رسمياً مرافقاً للملك سعود في الخمسينيات، ما جعله يقابل العديد من زعماء العالم ويتعرف على كثير من الوزراء والمشاهير.

وأشاد نجل الملك سعود الأمير سيف الإسلام بن سعود، في حلقة اليوم (الأربعاء) من برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، بدور الإعلامي الراحل في توثيق هذه الفترة، معتبراً إياه أحد علامات التاريخ الإعلامي في المملكة ومشجعاً له على الالتحاق بكلية الإعلام.

وأشار الإعلامي نجم عبد الكريم إلى الشبه الكبير بين الراحل بكر يونس والمناضل الكونغولي في تلك الفترة پاتريس لومومبا، الأمر الذي جذب الناس إليه في الخارج وخصوصاً في ألمانيا، حيث وصلت نسبة الشبه بينهما إلى أكثر من 70%.

وقال المهندس الإذاعي أحمد باجابر إن الإعلامي الراحل ساعده في الحصول على الجنسية السعودية، وكان باجابر يحمل الجنسية الكينية – البريطانية ويضطّر لتجديد إقامته سنوياً للعمل في المملكة. وفق “أخبار 24”.

فيما عبّرت ابنة الإعلامي الراحل دنيا عن فخرها بثقة الملك سعود في والدها، الذي تم تعيينه أيضاً مسؤولاً عن المكتب الإعلامي في الديوان الملكي، مشيرةً إلى أنه علّم أولاده أن المناصب الكبيرة يصحبها مسؤوليات أكبر وأنه يشكر الحكومة على تلك الثقة.

بالفيديو.. عمل إعلامياً مرافقاً للملك سعود والتقى زعماء العالم.. جانب من رحلة الراحل بكر يونس في الإذاعة

أخبار محلية
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