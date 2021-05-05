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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تغلق 17 مسجداً في 5 مناطق لإصابات بكورونا بين المصلين
06/05/2021   12:12 ص

“الشؤون الإسلامية” تغلق 17 مسجداً في 5 مناطق لإصابات بكورونا بين المصلين

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأربعاء، 17 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 88 يوماً وصل إلى 1047 مسجداً، تم فتح 1025 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومنها لبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تغلق 17 مسجداً في 5 مناطق لإصابات بكورونا بين المصلين

أخبار محلية
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